Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'ta açılıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'ta açılıyor

13.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surname-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'tan itibaren görülebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surname-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'tan itibaren görülebilecek.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşacak.

Kovid-19 tedbirlerinin alındığı sergi, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.

Girişlerin ücretsiz olduğu sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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