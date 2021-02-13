Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'ta açılıyor
13.02.2021 17:13 | Son Güncelleme: 13.02.2021 17:16
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surname-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'tan itibaren görülebilecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının "Nakkaş Osman Surname-i Hümayun Dijital Minyatür Sergisi" 15 Şubat'tan itibaren görülebilecek.
Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, "360 Kültür Sanat" projesi kapsamında hazırlan sergi, Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda sanatseverlerle buluşacak.
Kovid-19 tedbirlerinin alındığı sergi, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında gezilebilecek.
Girişlerin ücretsiz olduğu sergi, 5 Mart'a kadar açık kalacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun