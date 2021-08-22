Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Drone Festivali" yarın başlıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Drone Festivali" yarın başlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği 'Türkiye Drone Festivali' yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, dünyada ilk kez FPV drone'lar ile ülke tanıtımının gerçekleştirileceği Türkiye Drone Festivali yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen, dünyada ilk kez FPV drone'lar ile ülke tanıtımının gerçekleştirileceği Türkiye Drone Festivali yarın başlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos'ta sona erecek festivalde, dünyanın dört bir yanından profesyonel "FPV drone" pilotları, Türkiye'nin en önemli destinasyonlarını tanıtmak için birbiriyle yarışacak.

Yarışmacılar, Antalya, Muğla, Van, İstanbul, Mardin, Hatay, Adıyaman, Nevşehir, Şanlıurfa, Denizli, Sivas ve İzmir olmak üzere 12 şehirde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde, Türkiye'nin zenginliklerini FPV drone'larla görüntüleyecek.

İngiltere'den Luke Bannister, ABD'den Ian Rinefort ve Reme Raul Morales, Fransa'dan Colas Feuillie, Antoine Gaetano ve Vladimir Metivier, İsviçre'den Ivan Surikov, İspanya'dan Sergi Hernandez Lopez, Türkiye'den Oğuz Albayrak, Cumhur Büyüktaş, Berkay Efe ve Burak Altıparmak olmak üzere, dünyaca ünlü 12 profesyonel FPV drone pilotu, Türkiye'nin tarihi, doğal ve kültürel mekanlarının en iyi görüntülerini en iyi açılardan ve en güzel perspektifle çekebilmek için rekabet edecek.

FPV drone'lar ile çekilen görüntüler, 20-25 Eylül'de "turkdronefest.com" sitesinde yayınlanacak. En iyi video, bu tarihler arasında yarışmanın internet sitesi üzerinden yapılacak halk oylamasıyla belirlenecek. Türkiye Drone Festivali'nin ödül töreni 30 Eylül'de gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, festivale ilişkin şunları kaydetti:

"Drone'lar Türkiye için uçuyor. İletişim Başkanlığımızın düzenlediği Türkiye Drone Festivali yarın başlıyor. Dünyaca ünlü FPV drone pilotlarının katılacağı festivalde, 12 şehrimizde tarih, inanç, su ve sağlık kategorilerinde ülkemizin zenginliklerini birlikte izleyeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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