Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta açıldı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği 'Şehit Diplomatlar Sergisi' New York'ta açıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin, bugün ABD'nin New York kentinde açıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"nin, bugün ABD'nin New York kentinde açıldığını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermeni terör örgütlerinin hain saldırıları sonucu şehit olan diplomatlarımız ve ailelerine adadığımız, İletişim Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilen Şehit Diplomatlar Sergisi, Los Angeles, İstanbul ve Washington'dan sonra bugün New York'ta." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği "Şehit Diplomatlar Sergisi" New York'ta açıldı - Haberler
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