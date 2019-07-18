Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından İspanya'da Türkiye paneli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen panelde, Türkiye'nin dış ve güvenlik politikaları anlatıldı.

İspanyol düşünce kuruluşu Dış Politika ve Uluslararası Meseleler Enstitüsü'nde (INCIPE) düzenlenen, "Küresel Dönüşüm ve Bölgesel İstikrarsızlık Çağında Türk Dış ve Güvenlik Politikası" başlıklı panele, akademisyenler, siyasetçiler ve yabancı diplomatlar katıldı.

Panelde, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat ve gazeteci Meryem İlayda Atlas birer konuşma yapıp katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

Panelde, Türkiye-Rusya, Türkiye-ABD, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler, Suriye sorunu ve Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditler kapsamlı olarak ele alındı.

"AB'nin de bize ihtiyacı var"

Katılımcıların, özellikle Türkiye ile Rusya arasında son dönemde giderek yakınlaşan diplomatik ilişkileriyle ilgili sorularına cevap veren Büyükelçi Erginay, lojistik ve enerji alanında önemli bir ülke olan Rusya ile Türkiye'nin iyi ilişkilerde olmasının bölgenin barış ve istikrarı için önem arz ettiğini kaydetti.

Türkiye'nin çok boyutlu bir dış politika izlediğini vurgulayan Erginay, Türkiye'nin üyesi olduğu NATO'nun misyonlarına en fazla desteği veren ve Afganistan'da kalan birkaç ülkeden biri olduğunu ifade etti.

"Türkiye ile AB arasında bir eksen kayması mı var?" şeklindeki soruyu da yanıtlayan Büyükelçi Erginay, Türkiye'nin AB ile katılım müzakereleri yürüten bir ülke olduğunun altını çizerek, "Biz AB'ye üye olmak istediğimiz kadar AB'nin de bize ihtiyacı var. AB içindeki yeni başkanlık seçimlerinin Türkiye için de verimli olacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Panelde katılımcılar arasında olan İspanya'nın eski AB ile İlişkiler Devlet Sekreteri Diego Lopez Garrido da Büyükelçi Erginay'ın sözleri üzerine İspanya'nın Türkiye'nin AB'ye katılıma destek veren ülkelerden biri olduğunu söyledi.

İspanya ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Medeniyetler İttifakı hakkında da görüşlerini dile getiren Büyükelçi Erginay, "İspanya'nın eski Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos'un Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilciliğine gelmesi sonrası yeni atılımlar olacağını düşünüyoruz. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Moratinos arasında iyi bir sinerji var ve yeni projeler hazırlanıyor. Moratinos da çok aktif bir şekilde çalışıyor." dedi.

"Doğu Akdeniz'de taraflar diyaloğa odaklanmalı"

Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney de Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalarından kaynaklanan sorunlara değindi.

Doğu Akdeniz'de "karşılıklı güvensizlikten kaynaklanan ve tırmanan bir gerilim" olduğunu ve bunu "soğuk savaş olarak nitelendirdiğini" belirten Güney, tüm tarafların "diyaloğa odaklanması" gerektiğine işaret etti.

"ABD tarafında stratejik politika eksikliği var"

SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat da "Türkiye-ABD ilişkilerinin inişli çıkışlı olsa da rayına oturacağına ilişkin iyimser olduğunu" söyledi.

Türkiye ile ABD arasındaki sorunun temelinde ABD tarafındaki stratejik politika eksikliği olduğunun altını çizen Kanat, "ortada bir bilgi kirliliği olduğunu ve kime güvenip, neye göre hareket edilmesi gerektiğinin halen bilinmediğini" ifade etti.

Kaynak: AA