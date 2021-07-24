Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü dolayısıyla video hazırladı.

İletişim Başkanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının birinci yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoya yer verildi.

Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen sene bugün cuma namazıyla ibadete açılan camide Kur'an-ı Kerim okuduğu görüntüler yer aldı.

Ayasofya'nın dışardan ve içerden çekilen görüntülerinin de kullanıldığı videoda, camiyi ziyaret eden ve Ayasofya'ya duyduğu özlemi dile getiren vatandaşlarının görüşlerine de yer verildi.

Video, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ayasofya'nın dirilişi, insanlığın özlemle beklediği temeli adalet, vicdan, ahlak, tevhid ve kardeşlik olan medeniyet güneşimizin yeniden yükselişinin sembolüdür." sözleriyle son buldu.

Paylaşımda, "Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya Camii'nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılışının 1. yıl dönümü hayırlı olsun." ifadelerine de yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ibadete açılmasının yıl dönümü paylaşımı - Haberler
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