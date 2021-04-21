Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel sergi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel sergi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel sergi
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Dijital Gösterimi", Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda açıldı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, dijital gösterimde, 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılmasıyla taçlanan Milli Mücadele süreci, zengin fotoğraflar ve video görüntüleri eşliğinde anlatılıyor.

Milli iradenin tecelligahı TBMM'nin açılış günü 23 Nisan'ın, aynı zamanda Çocuk Bayramı olmasının anlamlı hikayesi de sergide yer alıyor.

Gösterimlerin üç boyutlu hologram ve video mapping tekniğiyle gerçekleştirildiği dijital sergi, 18 Mayıs'a kadar Marmaray Yenikapı İstasyonu'nda ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirlerin alındığı sergide, girişlerde ateş ölçümü yapılarak, misafirlerin maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyması sağlanıyor.

Serginin dijital gösterimi, cumartesi ve pazar günleri kapalı olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Mustafa Şentop Antony Blinken Süleyman Soylu
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Merve Dizdar Mustafa Üstündağ
Spor Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 23 Nisan'a özel sergi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.4.2021 15:00:59. #1.15#

title