Son dakika haberi: İletişim Başkanlığı'ndan 'başkanlık özlemi bitmiyor' haberine açıklama

Son dakika habere göre İletişim Başkanlığı'ndan 'başkanlık özlemi bitmiyor' haberine açıklamaİLETİŞİM Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, bir gazetede yer alan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başkanlık özlemi bitmiyor' başlıklı haberi yalanladı.

İletişim Başkanlığı'ndan 'başkanlık özlemi bitmiyor' haberine açıklama

İLETİŞİM Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahid Eker, bir gazetede yer alan 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başkanlık özlemi bitmiyor' başlıklı haberi yalanladı.

İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahit Eker, bugün bir gazetede 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde başkanlık özlemi bitmiyor' başlığıyla yayınlanan haber hakkında yazılı açıklama yaptı. Eker, haberde geçen, "Bir toplantıda, bakanlık basın müşavirlerinin de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun gibi makamlarının başına 'başkanlık' ifadesinin eklenmesini istediği, Fahrettin Altun'un ise bu isteğe kızıp, olumlu bakmadığı" iddialarının tamamen uydurma ve hayal mahsulü bir senaryo olduğunu belirtti.

'HİÇBİR TOPLANTIDA BÖYLE BİR DİYALOG GERÇEKLEŞMEDİ'İletişim Başkanlığı'nın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler ve diğer kurumlarla yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğunun altını çizen Eker, şunları kaydetti:

"Başkanlığımızın devletin söylem birliğini tesis etmek, kamusal iletişim standartlarını belirlemek ve yürütmek fonksiyonları doğrultusunda, en önemli paydaşlarımızdan biri olan basın ve halkla ilişkiler müşavirlerimizle İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun'un başkanlığında bir araya gelinen toplantılarda, Türkiye'nin iletişim stratejisi ve uygulamaları üzerine fikir teatisinde bulunulmaktadır. Söz konusu toplantılar dışında da karşılıklı istişare ve eş güdüm içerisinde etkin koordinasyon mekanizmaları işletilmektedir. Ancak hiçbir toplantıda Cumhuriyet Gazetesi'nin yazdığı gibi bir diyalog kesinlikle gerçekleşmemiştir. Kamuoyunca yalan, iftira ve çarpıtma haberleri ile tanınan Cumhuriyet Gazetesi'nin yeni bir düzmece haber yaparak aleyhe algı oluşturma çabası, her şeyden önce kendi okurlarına yaptığı büyük bir saygısızlıktır. Operasyon haberciliğini, bir başka deyişle medya tetikçiliğini gazetecilik olarak sunan Cumhuriyet Gazetesi'nin söz konusu haberleri, tüm dünyada ancak ve ancak 5'inci kol faaliyeti olarak değerlendirilebilir. Devlet kurumlarımızı ve kamu görevlilerimizi dezenformasyon üzerine kurulu yayınlarla yıpratma çabalarının karşısında durmaya ve Türkiye'nin iletişimi için güç birliği yapmaya devam edeceğiz."

ANKARA, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı