Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca '1915 Olayları Uluslararası Konferansı' düzenlendi
Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 1915 olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi.

Çevrim içi düzenlenen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan konferansın "1915 Olaylarının Günümüze Yansımaları ve Gelecek Perspektifi" başlıklı 3. oturumunu Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM) Başkanı Emekli Büyükelçi Alev Kılıç yönetti.

Son oturuma Türk akademisyenlerin yanı sıra Almanya merkezli Güney Doğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich ile bağımsız araştırmacı Dr. Patrick Walsh katıldı.

Dr. Henrich, "Siyasi bir araç olarak Ermeni Sorunu" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Ermeni meselesinin Türkiye'ye karşı kullanıldığını kaydeden Henrich, Ermeni iddialarını kabul edenlerin oranının, dünya nüfusunun yalnızca yüzde 8,43'üne tekabül ettiğini belirtti.

"Avusturya'da Türkiye'ye karşı olan büyük azınlık var"

Ermeni iddialarını kimin ve neden kabul ettiğine ilişkin yaptığı araştırmalara da değinen Henrich, nüfusunun çoğu Hristiyan olan ülkelerin bu konuda öne çıktığını söyledi.

Henrich, araştırmasında bu ülkelerin çoğunun Türklerle savaşa girip girmedikleri hususunu da ele aldıklarını belirterek, "Avusturya'da Türkiye'ye karşı olan büyük azınlık var. İnsanlar bunu araştırmalarında belli ediyorlar. Osman Devleti açısından da bakıldığında, (Osmanlı) Viyana kapılarına kadar dayanmış, iki kez kuşatmaya çalışmış. Ancak Osmanlı Devleti'yle ortak bir geçmişi ve kötü anıları olduğu için insanlar bunu doğrudan söyleyemiyor." diye konuştu.

Öte yandan Henrich, Ermeni iddialarını kabul eden ülkelerin soykırım anlamında nasıl bir sicile sahip olduklarına ve meclis karar alma süreçlerine de değindi.

Türkiye'ye karşı "çifte standardın" her yerde geçerli olduğunu ifade eden Henrich, bunlarla mücadele etmenin yollarına değindi.

Henrich, akademik alanda ve ağ oluşturma konusunda eksikliğin olduğunu da dile getirdi.

"Yanlış bilgi ve dezenformasyon Ermenistan'ı mahvediyor"

Bağımsız araştırmacı Dr. Walsh ise 1915 olaylarını Karabağ'da yaşanan son gelişmeler ışığında değerlendirdi.

Güney Kafkasya'nın Türkler için önemine değinen Walsh, 2020 Karabağ savaşının "Fonksiyonel bir devlet olmalı ki savaşlar kazanılabilsin." dersini verdiğini belirtti.

Walsh, 2020'de fonksiyonel bir devletin mevcut olduğunu ancak Ermenistan'ın bunu anlamadığını belirterek, Karabağ'da Ermenistan'ın savaşma kapasitesinin eksik olduğunu söyledi.

Sunumunda Ağdam'ın fotoğrafını gösteren Walsh, buradaki enkazların Ermenistan'ın başarısızlıklarının bir kanıtı olduğunu dile getirdi.

Walsh, Ermeni milliyetçiliğine de değinerek, "(Ermenistan) Geçirdiği bütün felaketlere rağmen toprak genişletme konusunda halen takıntılı. Kendilerini çok önemli gören, dar görüşlü bir bakış açısına sahip. Yanlış bilgi ve dezenformasyon Ermenistan'ı mahvediyor. Halktan önce topraklar geliyor." ifadelerini kullandı.

Araştırmacı Walsh, "Askerileşmiş Ermeniler'in" hassas Müslüman toplulukların karşısında görüldüğünü aktardı.

Ermenistan için iki senaryo

Gelecekte gerçekleşmesi muhtemel senaryolara ilişkin detaylara da yer veren Walsh, olumlu senaryoda Ermenistan'ın komşularıyla iyi ilişkilere yol açacak fonksiyonel bir barış sağlayabileceğini, böylece bölge ekonomisinin bir parçası olabileceğini ve tarihi meseleler konusunda da uzlaşmaya varabileceğini belirtti.

Walsh, olumsuz senaryo da ise Ermenistan'ın başka bir Karabağ savaşına karar verebilme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Böyle bir senaryoda, Ermenistan'ın Rusya'ya tamamen bağımlılığı karşımıza çıkar. Eğer Ermenistan böyle bir karar alırsa, kendisini yıkıma uğratır ve tamamen Rusya'ya bağımlı hale gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Tarhan

Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Büyük travma! Ruslar Türk SİHA'larını böyle vurdu ama yalnızca animasyonda
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: İsveç Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Sergen Kaan Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Fatih Terim Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca "1915 Olayları Uluslararası Konferansı" düzenlendi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 20:37:03. #1.16#

title