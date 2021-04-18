Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan, '1915 Olayları Uluslararası Konferansı'

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın 1915 Olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla düzenlediği '1915 Olayları Uluslararası Konferansı' 20 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı'nın 1915 Olaylarının tarihsel arka planı, hukuki boyutu ve günümüze yansımalarını ele almak amacıyla düzenlediği '1915 Olayları Uluslararası Konferansı' 20 Nisan'da çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmanlı İmparatorluğu'nun tüm milletlerinin büyük acılar çektiği 1'inci Dünya Savaşı döneminde yaşananların bilimsel yaklaşımla, uluslararası hukuk ve tarih zemininde, adil şekilde tartışılması gerektiği anlayışıyla düzenlenen konferansta, konunun tarihi, hukuki ve güncel boyutları 3 oturumda ele alınacak. Açılış konuşmalarını İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ile Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin'in yapacağı konferans, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Konferansa Türkiye'nin yanı sıra ABD, Rusya, Almanya, Fransa, İrlanda gibi ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katkı sunacak. Ayrıca konferansı çevrimiçi olarak birçok üst düzey davetli takip edecek.Oturum başkanlığını TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın yapacağı 'Tarihsel Süreçte 1915 Olayları ve Ermeni Meselesi' başlıklı ilk panelde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Seyit Sertçelik, Antalya Bilim Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mesut Uyar, Avrasya İncelemeleri Merkezi Araştırmacısı Dr. Maxim Gauin ve Azerbaycan Diller Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oleg Kuznetsov konuşma yapacak.'Uluslararası Hukuk Açısından 1915 Olayları' başlıklı ikinci panelin moderatörlüğünü ise Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Gül Akyılmaz üstlenecek. ABD'de yaşayan Ermenilerin açtığı davalarda Türk tarafının avukatlığını üstlenen Hukukçu David Saltzman, Türkiye'nin Avrupa Konseyi nezdindeki Strazburg Daimi Temsilciliği'nde Uzman Hukukçu statüsüyle çalışmış Avukat Dr. Deniz Akçay ile Avrasya İncelemeleri Merkezi Analisti Hazel Çağan Elbir bu panelin konuşmacılar arasında yer alacak.

Konferansın üçüncü paneli ise '1915 Olaylarının Günümüze Yansımaları ve Gelecek Perspektifi' başlığı gerçekleştirilecek. Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı emekli Büyükelçi Alev Kılıç'ın yöneteceği panelde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Turan, Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yıldız Deveci Bozkuş, Türk-Amerikan Dernekler Kurulu eski Başkanı Ergün Kırlıkovalı, Almanya merkezli Güney Doğu Avrupa ve Kafkaslar Araştırma Merkezi (SOEK) Direktörü Dr. Christian Johannes Henrich ile bağımsız araştırmacı Dr. Pat Walsh değerlendirmelerde bulunacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı