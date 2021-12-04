'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' İstanbul'da yapılacak

İSTANBUL (DHA) - İLETİŞİM Başkanlığı'nca 11-12 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde 'Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi' düzenlenecek.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getirecek zirveye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, video mesaj ile katılacak. 2 gün sürecek zirveye 30'dan fazla ülkenin akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarından temsilcileri katılım sağlayacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açılışta konuşacağı zirvede, 41'i uluslararası kuruluşlardan olmak üzere toplam 112 konuşmacı ve 3 binden fazla davetli hazır bulunacak. Zirvenin ilk gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev 'Karabağ: Bir Zaferin İletişimi' başlıklı konuşma yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise 'Hayat Ulaşınca Başlar' başlıklı özel oturumda Türkiye'nin ulaşım, altyapı ve haber leşme projelerinin stratejik kazanımlarını ele alacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, 21'inci yüzyılda teknolojinin gelişmesiyle stratejik iletişimin büyük önem kazandığına işaret ederek, İletişim Başkanlığı olarak bu alanda uluslararası düzeyde önemli zirveye ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Stratejik iletişim alanında dünyanın en önemli isimlerinin İstanbul'da bir araya geleceği zirve ile Türkiye'nin stratejik iletişim alanında küresel marka değerini yükseltmeyi amaçladıklarını vurgulayan Altun, zirvenin stratejik iletişim ekosisteminin buluşma noktası olacağını bildirdi. Altun, "İletişim Başkanlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenecek ve önümüzdeki yıllarda da devam edecek zirve ile İstanbul'u stratejik iletişim çalışmalarının dünyadaki merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Güncel tartışmaları, sorunları ve gelecekteki eğilimleri kapsamlı ve bilimsel bir zeminde sunacak olan bu zirve, stratejik iletişim ekosistemine ilişkin daha fazla eğitim ve araştırmayı da teşvik eden bir merkez olacak" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet