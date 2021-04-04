Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı...

Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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