Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı...
Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Sayın Cumhurbaşkanı'mız yarın 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe