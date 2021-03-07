Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için özel klip
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" için özel klip

07.03.2021 22:19 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:36

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, özel olarak hazırladığı "Kadın Demek" şarkısı ve klibi ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, özel olarak hazırladığı "Kadın Demek" şarkısı ve klibi ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanan şarkı ve klibi, sosyal medya hesabından "Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajıyla paylaştı. "Kadın Demek" şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı. Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlayan klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır'da evlat nöbeti bekleyen ve korona virüsle mücadelede görev alan kadınların görüntülerine yer verildi.

Klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portreleri yer aldı.

"HAYATA ANLAM VEREN RENKLERİZ"

Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan "Kadın Demek" şarkısının sözleri şöyle:

"Olmazsa olmaz biz kadınlarız. Yükümüz dünyanın en ağır yükü. Tarihi yazdık ellerimizle. Toprağı vatan kılan ferman bizleriz. Yarımız aşk bizim, yarımız anne. Ömerler Fethiler verdik Cennet'e. Canlar Özlem'le koştu göreve. Dertleri onaran derman bizleriz. Hayat Hayat Hayat nedir? Kadın demek! Emek, çile, umut nedir? Kadın demek! Güneş, bahar, şefkat nedir? Elif gibi dimdik başı; eğilmez. Onur demek! Elif gibi dimdik başı; yıkılmaz. Gurur demek! Hayata anlam veren renkleriz. Sevinci parlatır yası gizleriz. Önce vatan deriz, sonra can deriz. Bayrakları ruhuna saran bizleriz. Sanat olur muydu biz olmasaydık? İlhamı coşturan giz olmasaydık. Zamanı durduran göz olmasaydık. Düşleri sevdaya yoran bizleriz."

(Derya Yetim/İHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için özel klip

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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