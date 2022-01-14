Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği yeni dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, dolandırıcıların yeni yöntemine karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. İletişim Başkanlığı, başkanlığın adı kullanılarak para iadesi yapılacağı ve bunun için de kimlik ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği bir bildirim veyahut mesaj gelmesi halinde dikkatli olunmasını istedi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz."

(Ömer Faruk Karataş/İHA)

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