Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, fethin yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Altun, "Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde Anadolu Fatih'i, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. " ifadesini kullandı.

"Anadolu varsa biz de varız" başlığını taşıyan video, 1 dakika 45 saniye olarak hazırlandı. Sultan Alparslan'ın büyük zafer öncesi söylediği, "Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya da şehit olur cennete giderim. " sözleriyle başlayan videoda, Malazgirt'ten Kurtuluş Savaşı'na Anadolu için verilen mücadele anlatılıyor.

Video, "950 sene önceki heyecanından hiçbir şey kaybetmeden, tabiatıyla, tarihiyle, insanıyla eşsiz olan bu toprak parçasını bağrına basan, gözü gibi bakan milletimiz, Anadolu'nun yurt edinilmesinin coşkusunu yaşıyor. Malazgirt Zaferi'miz kutlu olsun. " sözleriyle tamamlanıyor. AA

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Kaynak: Habermetre

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü hazırladığı video ile kutladı - Haberler
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