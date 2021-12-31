Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Karabulut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karabulut, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde en beğendiği fotoğrafları seçti.

Karabulut, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı", yaşamda Doğukan Keskinkılıç'ın "Dolunayın güzelliği", sporda ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" fotoğrafı için oy kullandı.

Kategorilerde yer alan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Karabulut, emeği geçenlere teşekkür etti.

AA / Melike Keskin - Son Dakika Haberleri

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