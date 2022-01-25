TEKİRDAĞ (DHA) - İletişim Başkanlığı: 4 bin 603 vatandaşımızın güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır

İLETİŞİM Başkanlığı, olumsuz hava koşulları nedeniyle 81 ilde 4 bin 603 vatandaşın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevk edildiğini açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4 bin 603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır. AFAD verilerine göre; ülke genelinde 74 bin 936 personel, 25 bin 187 araç, makine ve teçhizat ile mücadeleye devam edilmektedir. 81 ilde yolda kalan vatandaşlarımıza 1433 sıcak yemek, 52 bin 123 kutu içecek, 21 bin 318 kumanya ve 59 bin 479 ikramlık ve 397 battaniye dağıtımı yapılmıştır" denildi.

Olumsuz hava koşullarından dolayı 75 adet devlet ve il yolunun ulaşıma kapatıldığı aktarılan açıklamada, " Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Düzce ve Bursa güzergahından İstanbul'a gidişler tedbir amaçlı durdurulmuştur. 6 il valiliği tarafından yoldan kalan kişiler için gerekli tedbirler alınmıştır. İstanbul ve Adıyaman Havaalanları uçuşa kapatılmıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın hizmetindedir" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,

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