Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan