Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel...
Anadolu Ajansı / Enes Kaplan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Kaplan

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin telefonda görüştü: Gündemde aşı var

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