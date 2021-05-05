Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Erdoğan-Putin görüşmesinde iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar, Kovid-19 ile mücadele ve bölgesel konular ele alındı.