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Zonguldak, Edirne, Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğünden açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğünden, devletin tüm birimlerinin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede milletinin yanında olduğu bildirildi.

12.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:26
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğünden açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne İl Müdürlüğünden, devletin tüm birimlerinin, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede milletinin yanında olduğu bildirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 11-12 Nisan'da büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak'ta salgınının etkilerini en aza indirmeye yönelik sokağa çıkma yasağı uygulandığı belirtildi.

Sokağa çıkma yasağının uygulandığı illerde evlerinde kalan vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için temel gıda ve çeşitli ihtiyaçların temini noktasında devletin, yetkili birimleriyle vatandaşların yanında olduğu aktarılan açıklamada, "Bu çerçevede emniyet personeli başta olmak üzere Vefa Sosyal Destek Grupları vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda gerekli gıda malzemelerini temin ederek kendilerine ulaştırmıştır. Bu zorlu günleri, devlet millet el ele vererek atlatacağımıza olan inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

2019'un aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının kısa sürede tüm dünyaya yayıldığı, ülkede ise 11 Mart'ta ilk vakaya rastlandığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Devletimiz bütün dünyayı derinden etkileyen ve hızlı bir şekilde yayılarak insanların hayatını tehdit eden koronavirüs salgınına yönelik sağlık, eğitim, ekonomi, ulaşım ve diğer pek çok alanda çeşitli tedbirleri erkenden hayata geçirmiştir. Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden koronavirüs salgınının etkilerinden korunmak için alınan tedbirleri kararlılıkla uygulayan ve bu mücadeleyle tüm dünyaya örnek olan devletimiz, bütün birimleriyle milletinin yanındadır."

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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