Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Zonguldak'ta

ZONGULDAK (AA) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Zonguldak'ta ziyarete açıldı.

Valilik binası önüne konuşlandırılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi", "3 boyutlu sanal kutu" ve "Fatih Sondaj Gemisi"nin holografik görüntüsü vatandaşların beğenisine sunuluyor.

İnteraktif deneyim alanında insansız hava aracı (İHA) ile uçuş deneyimi yaşanırken, bu uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Vali Mustafa Tutulmaz, tırı kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Burada ülkenin kültürel ve milli değerleri ile vizyon projelerinin vatandaşların gözlemine sunulduğunu aktaran Tutulmaz, "Pandemi olduğu için çok seri şekilde bütün alanları tam görme imkanımız olmadı ama vatandaşlarımız bunların hepsini tek tek deneme imkanı bulacak. Vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz." dedi.

Dijital tır, 3 gün boyunca ziyaret edilebilecek.