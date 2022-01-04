Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı

AA / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı.

HATAY (AA) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hatay'da ziyarete açıldı.

Vali Ürgen Parkı'nda konuşlandırılan tırda, ziyaretçiler holografik sunucu tarafından karşılanırken, "Sanal manken", "Sihirli ayna deneyim alanı", "Harekete duyarlı ekran", "Yeşil perde deneyimi" ve "3 boyutlu sanal kutu" vatandaşların beğenisine sunuluyor.

Tırdaki interaktif deneyim alanında, İnsansız Hava Aracı (İHA) ile uçuş tecrübesi yaşanıyor. Uçuşun ardından "dijital uçuş sertifikası" alınabiliyor.

Yeşil perde deneyimi bölümünde ise özel materyal önünde fotoğraf çektiren ziyaretçiler, daha önce belirlenen bir ortamdaymış gibi gösteriliyor ve buna ilişkin görsel vatandaşlarla paylaşılıyor.

Mobil İletişim Tırı'nda incelemelerde bulunan Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, tüm vatandaşları tırı gezmeye çağırdı.

Tırın Hatay'da olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Tetikoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Bölge Müdürü Mustafa Keleş de "Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerini ve araştırmalarını dijital ortamda sunan bir projeyle bugün Hatay'dayız. Burası 47. ilimiz, bundan sonra 5 ilimiz kaldı. Şubatın ortasında bu faaliyetimiz tamamlanmış olacak." dedi.

Dijital tır, 7 Ocak'a kadar 10.30-17.30 saatlerinde ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

TÜRK KADININA HAKARET EDEN SURİYE UYRUKLU 2 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (4)

 Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 44 bin 869 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title