Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Çorum'da ziyarete açıldı

ÇORUM (Habermetre) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Dijital Tır, Çorum'da misafirlerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Şubat ayında hayata geçirilen Dijital Tır, bugün Çorum'da ziyarete açılacak. Dijital Tır, 3 Aralık Cuma gününe kadar Saat Kulesi Meydanı'nda, 10. 30-17. 30 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Salgın tedbirlerinin uygulanacağı Dijital Tır'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapılacak.

Dijital Tır'ın içinde Holografik Sunucu, Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçiler, üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu ile karşılanıyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyiminde, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösterilerek, Oluşturulan görsel e-posta olarak gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifikada oluşturuluyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı da izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün hologram şovu gösteriliyor. Haber Merkezi

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