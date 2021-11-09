Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Erzincan'da ziyarete açıldı

ERZİNCAN (Habermetre) - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri ile vizyon projeleri yeni iletişim ve gösterim teknikleri kullanılarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Erzincan'da vatandaşların ziyaretine açılan tır 3 gün boyunca hizmet verecek.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Erzincan'da ziyarete açıldı. Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğu kapsamında geldiği Erzincan'da, Ordu caddesi saat kulenin önünde konuşlandırıldı.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital İletişim Tırında ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Dijital İletişim Tırının içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Fatih Çetinkaya

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