Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hakkari'de ziyarete açıldı

19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı, 23 kentin ardından Hakkari Kent Park'ta ziyarete açıldı.

19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan Cumhurbaşkanlığı Dijital Tırı, 23 kentin ardından Hakkari Kent Park'ta ziyarete açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının Dijital Tırı Hakkari'ye geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına ait 'Dijital Tır'ı ziyaret etti. Tırda Vali Akbıyık'a bilimsel ve teknolojik zenginliklerle ilgili dijital sunumlar yapıldı. Kent Park'ta ziyaretçilerini ağırlayan "Dijital Tır" Cuma günü Hakkari'den ayrılacak. Salgın tedbirlerinin uygulandığı Dijital Tır'a ziyaretçiler tek tek alınırken, girişte maske dağıtımı yapı yapıldı.

Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor. Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor.

Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor. Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken eposta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor. 3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor. Dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış Dijital Tır, 52 ili ziyaret edecek. İHA

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Kaynak: Habermetre