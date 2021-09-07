Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hakkari'de
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hakkari'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Hakkari'de
Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hakkari'de ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Hakkari'de ziyarete açıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, beraberinde İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Kent Park'ta açılan dijital tırı ziyaret etti.

Akbıyık, dijital ortamda gerçekleştirilen holografik sunucu, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna hakkında görevliden bilgi aldı, etkinliklere katıldı.

Dijital tırın cuma gününe kadar ziyarete açık olacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayim Harmancı

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