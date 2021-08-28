Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mardin'de ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı, Şanlıurfa'dan sonra Mardin'e geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Şanlı Urfa İl Müdürü Erdoğan Güvel ile birlikte dijital tır'ı gezdi. Vali Demrtaş, tır'da dijital ortamda İHA pilotluğu yaptı.

Vali Demirtaş İHA pilotluğu süresince hedeflere tam isabet yaptı ve 90 puan topladı. Vali Demirtaş, Dijital tır'ın Türkiye'nin teknoloji alanında geldiği noktayı çok iyi ifade ettiğini söyledi. Vali Demirtaş, Mardinlileri, tır'ı gezmeye davet etti. Ali Edis

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Kaynak: Habermetre