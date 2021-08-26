Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mardin'de
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mardin'de

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Mardin'de
Anadolu Ajansı / Şahin Seçen - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Mardin'de ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Mardin'de ziyarete açıldı.

15 Temmuz Şehitler Parkında açılan Dijital Tır, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın cuma gününe kadar ziyarete açık olacağını belirtti.

Tır içerisinde çok güzel etkinlikler yapıldığını ve herkesi tıra davet ettiğini aktaran Demirtaş, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik anlamda hangi noktaya geldiğini, en güzel şekilde dijital ortama aktarmışlar. Bizde çok güzel bir şekilde gördük. Özelikle 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşadığımız darbe girişimi çok anlam verici. Tüm vatandaşlarımızın gelip Mardin'de bu Dijital Tır'ı seyredip görmelerini arzu ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Seçen

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