Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyaretçilerini ağırlıyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyaretçilerini ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyaretçilerini ağırlıyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Atatürk Parkı önünde açılan Dijital Tır, vatandaşlar ve öğrencilerden yoğun ilgi gördü.

Batman Vali vekili Muhammet Özyüksel, ziyarete açılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nın cuma gününe kadar ziyarete açık olacağını belirtti.

Tır içerisinde çok güzel etkinlikler yapıldığını ve tüm herkesi tıra davet ettiğini aktaran Özyüksel, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın da bu ziyaretten memnun olacağını düşünüyorum. Farklı aktiviteler var tır içerisinde. Ben katılım sağlayacak vatandaşlarımızın keyif alacağını düşünüyorum. Vatandaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak, günlük aktivitelerinde farklılık oluşturacak bir ziyaret olacağını düşünüyorum. Tüm vatandaşlarımızı tırı ziyarete davet ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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