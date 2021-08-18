Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyarete açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyarete açıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Atatürk parkı BATSO karşısında konuşlanan dijital tırda, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatılıyor. 19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan tır, 17- 20 Ağustos tarihleri arasında Batman'da tüm ziyaretçilere açık olacak.

Dijital tırın içerisinde harekete duyarlı ekranlar, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyimi bulunuyor. Özel olarak harekete duyarlı ekranımızda ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçilerin hareketlerini algılayarak milli gururumuz olan Bayraktar SİHA'mızı kullanma deneyimi yaşıyoruz. Yeşil perdede ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde ziyaretçilerin fotoğrafları çekiliyor, çekilen fotoğraflarla da SİHA Bayraktarımız veya 15 Temmuz'la ilgili bir hatıra fotoğrafını vatandaşların kendi e-posta adreslerine gönderiliyor. 3 boyutlu sanal kutu deneyimi ise izleyicilere şu an için 15 Temmuz'la ilgili kısa bir hologram gösterisi sunuluyor

İlk açılış günü olmasına rağmen şu ana kadar yoğun bir ziyaretçi akını başladı. Mahsum Cihangir

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Işın Karaca Bülent Ersoy Şahan Gökbakar
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Fırat Aydınus Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyarete açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 10:43:33. #1.15#

title