Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Batman'da ziyarete açıldı

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Batman'da ziyarete açıldı.

Atatürk parkı BATSO karşısında konuşlanan dijital tırda, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel ve bilimsel teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlatılıyor. 19 Şubat'ta Edirne'den yola çıkan tır, 17- 20 Ağustos tarihleri arasında Batman'da tüm ziyaretçilere açık olacak.

Dijital tırın içerisinde harekete duyarlı ekranlar, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyimi bulunuyor. Özel olarak harekete duyarlı ekranımızda ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçilerin hareketlerini algılayarak milli gururumuz olan Bayraktar SİHA'mızı kullanma deneyimi yaşıyoruz. Yeşil perdede ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde ziyaretçilerin fotoğrafları çekiliyor, çekilen fotoğraflarla da SİHA Bayraktarımız veya 15 Temmuz'la ilgili bir hatıra fotoğrafını vatandaşların kendi e-posta adreslerine gönderiliyor. 3 boyutlu sanal kutu deneyimi ise izleyicilere şu an için 15 Temmuz'la ilgili kısa bir hologram gösterisi sunuluyor

İlk açılış günü olmasına rağmen şu ana kadar yoğun bir ziyaretçi akını başladı. Mahsum Cihangir

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Kaynak: Habermetre