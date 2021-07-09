Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Adıyaman'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı, Adıyamanlıların ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının, Türkiye'nin teknolojik zenginliklerini dijital sunumlarla anlattığı 'Dijital Tır'ı, Adıyamanlıların ziyaretine açıldı.

Vatandaşların, eski Adıyaman Valiliği bahçesine konumlandırılan tır Cuma gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaret edebilen tırda, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanları yer alıyor.

Ziyaretçileri, tırın girişinde üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor.

Sihirli aynada ziyaretçiler, o anki nabız atışlarını ve ateşlerini görme imkanı buluyor. Ayrıca, Türkiye'nin altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor. İHA

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Kaynak: Habermetre