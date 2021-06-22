Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te
Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Güncel

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Gaziantep'te ziyarete açıldı.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Gaziantep'te ziyarete açıldı.

Birçok kentte misafirlerini ağırlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, 19 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam ediyor. Bu kapsamda tır, sabah saatlerinde kentteki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandı.

İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı'nda, "sihirli ayna", "3 boyutlu sanal kutu" ve Fatih Sondaj Gemisi'nin holografik görüntüsü yer alıyor.

Tırda, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginlikleri dijital sunumlarla anlatılıyor.

Gaziantep Valisi Davut Gül, tırı ziyaret ettikten sonra gazetecilere, çok güzel hazırlanan tırda, özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekecek birçok materyal bulunduğunu söyledi.

Milli teknoloji hamlesinin geldiği noktanın çok iyi görüldüğünü ifade eden Gül, "Biraz önce İHA'larla ilgili oyun vardı. Oradaki rekorun 10 yaşındaki çocuğa ait olduğunu söylediler. Herkesin görmesi gereken bir çalışma olmuş. Fahrettin Altun başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim. Cuma gününe kadar burada olacak. Gazianteplilerin gezmelerini tavsiye ederim. "dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, kentte 25 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Gaziantep'te

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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