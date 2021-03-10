Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı Manisa'da

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek 09-12 Mart 2021 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Dijital Tır hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek 09-12 Mart 2021 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Dijital Tır hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürü Mehmet Akseki, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti. Akseki ziyarette, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatılacağı ve 09-12 Mart 2021 tarihleri arasında 12: 00-20: 00 saatleri arasında Cumhuriyet Meydanında ziyarete açık olacak Dijital Tır hakkında Vali Karadeniz'e bilgi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Dijital Tırı ziyaret etti.

Ziyarette, harekete duyarlı ekran, 3 boyutlu sanal kutu, yeşil perde ve sihirli ayna deneyim alanlarını inceleyen Vali Karadeniz, Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı (İHA) ile animasyon bir uçuş deneyimi ve altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih Sondaj Gemisinin hologram şovu gösteriminin de gerçekleştirildiği Dijital Tırı ziyaret eden çocuklarla da sohbet etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı