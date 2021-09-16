Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı - Haberler
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Kültür Sanat

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır Belediye Meydanında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı

IĞDIR - Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır Belediye Meydanında ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

9 Şubat'ta Edirne'den başladığı yolculuğuna devam eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda ziyarete açıldı. Kurulduğunda 40 metrekarelik bir iç alan hacmine sahip olan Dijital Tır'da ziyaretçileri üç boyutlu görünüme sahip, yüksek teknoloji unsurlarıyla oluşturulmuş bilgi akışını aktaran holografik sunucu karşılıyor. Dijital Tır'ın içinde Harekete Duyarlı Ekran, 3 Boyutlu Sanal Kutu, Yeşil Perde ve Sihirli Ayna deneyim alanları bulunuyor.

Özel olarak üretilen Harekete Duyarlı Ekran, ileri teknoloji hareket algılama sistemleri sayesinde yanından geçen veya karşısında duran ziyaretçinin hareketlerini animasyon olarak yansıtıyor. Bu alanda ziyaretçilere Türkiye'nin milli gururu İnsansız Hava Aracı ile bir uçuş deneyimi imkanı sağlanıyor.

Yeşil Perde Deneyimi, ileri teknoloji veri işleme olanakları sayesinde özel bir materyal önünde fotoğrafı çekilen ziyaretçiyi daha önce belirlenmiş bir ortamdaymış gibi gösteriyor. Oluşturulan görselin çıktısı ziyaretçiye hemen elden teslim edilebilirken e-posta olarak da gönderilebiliyor. Bu alanda ayrıca ziyaretçilere yapılan uçuş deneyiminden elde ettiği başarıyı gösteren bir dijital sertifika oluşturuluyor.

3 Boyutlu Sanal Kutu deneyim alanı ise izleyicilere herhangi bir yapıya bağlantısı bulunmadan havada asılı görünüm sağlarken, ileri teknolojiyle havada holografik oluşturularak gerçeküstü izlenim sunuyor. Bu alanda ayrıca altıncı nesil ultra deniz sondaj gemimiz olan Fatih sondaj gemisinin hologram şovu gösteriliyor.

Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı 17 Eylül 2021 tarihine kadar saat 12.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı
İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri
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Haber: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tır'ı Iğdır'da ziyarete açıldı - Haberler
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