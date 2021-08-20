Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
Anadolu Ajansı / Cihan Okur - Haberler | Güncel

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde hizmet veren tırda, bölgede görev yapan gazetecilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki sel felaketinin ardından bölgeye ulaşan ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde hizmet veren tırda, bölgede görev yapan gazetecilerin ihtiyaçları karşılanıyor.

Ezine Çayı'nın 11 Ağustos'ta taşması sonucu yaşanan afetin ardından gönderilen basın tırı, Bozkurt ilçesine konuşlandırdı.

Gazetecilere elektrik, internet, yeme ve içme hizmetlerinin verildiği tırda ayrıca basın mensuplarına afetle ilgili bilgi akışı da sağlanıyor.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bölgede yaşanan sel felaketi neticesinde yerli ve uluslararası medya mensuplarının ilgisi bu bölgeye yoğunlaşmış bulunmaktadır. Bu itibarla Başkanlığımız tarafından medya mensuplarının mesleki çalışmalarını kolaylaştırmak amacıyla Kastamonu'nun selden zarar gören Bozkurt ilçesinde kurulu Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir basın tırı tefriş edilerek hizmete sunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Bölgede görev yapan A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun da Batı Karadeniz'de çok büyük bir sel felaketinin yaşandığını hatırlattı.

Bölgede yaşanan gelişmeleri takip etmek için Bozkurt ilçesine geldiğini aktaran Kurşun, şunları kaydetti:

"Basın mensupları olarak biz de burada görevimizi yapıyoruz. Tabii ki zor şartlar altında çalışıyoruz. Devlet tüm imkanlarını seferber etmiş durumda burada. Hiç kimse aç değil, açıkta değil, inanılmaz bir seferberlik var. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kamu kurumlarının ve STK'ların ekipleri var. Umarım en kısa zamanda sel felaketinin yaraları sarılacak. İletişim Başkanlığı da burada çok önemli bir görevi icra ediyor. Sağ olsunlar, burada da bir basın merkezi oluşturdular. En azından yayın aralarında kısa molalar vereceğimiz, haberlerimiz geçeceğimiz bir nokta oluşturuldu. Teknolojik imkanlarla donanmış bir nokta, teşekkür ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Basın Tırı, sel yaşanan Bozkurt'ta gazetecilere hizmet veriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Okur

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