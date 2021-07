Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 3 yaşında

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iletişim seferberliği yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin başarı hikayesini, tezlerini anlatmak için iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle, geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir süreç yönetiyoruz.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde iletişim seferberliği yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin başarı hikayesini, tezlerini anlatmak için iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle, geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir süreç yönetiyoruz." ifadesini kullandı.

Altun, yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı'nın hemen ardından Başkanlığın kuruluşunun 3'üncü yılını kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Bugün ayrıca Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin "aziz bir kitap gibi" yeniden açılışının birinci seneidevriyesi olmasının, sevinç ve heyecanlarını katladığını aktaran Altun, bu üç anlamlı zaman dilimini bir arada idrak etmenin "güzel bir tevafuk" olduğuna inandığını vurguladı.

Altun, "Başkanlık olarak ilk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bütün imkanlarımızla bir iletişim seferberliği yürütüyoruz. Milli çıkarlarımız doğrultusunda oluşturduğumuz ve uyguladığımız kamusal iletişim stratejisiyle, ulusal ve uluslararası boyutta ülkemizin saygınlığını koruyup, yükseltecek faaliyetler gerçekleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin sesini, devletin haklı mücadelesini bütün dünyaya duyurmak için var güçleriyle çalıştıklarına işaret eden Altun, kamu diplomasisinden halkla ilişkilere, kriz yönetiminden kamusal iletişim faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede, misyon ve sorumlulukları hakkıyla yerine getirmek için gayret gösterdiklerine değindi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bütün bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımızla eş güdüm ve uyum halinde işleyen bir sistem içinde, Türkiye'nin başarı hikayesini, tezlerini anlatmak için iletişimin tüm araç ve yöntemleriyle, geniş katılımlı ve çok paydaşlı bir süreç yönetiyoruz. Pozitif iletişim kampanyalarından dezenformasyonla mücadeleye kadar gerçekleştirdiğimiz bütün çalışmaları her zaman ve sadece hakikat temeli üzerine yükseltiyoruz. Bundan sonra da Türkiye markasını güçlendirmek adına ulusal ve uluslararası boyutta öncü ve yenilikçi çalışmalara imza atmayı sürdüreceğiz. Bu yoğun ve zorlu süreçte gayret ve samimiyetle çalışan, her biri büyük emek ve özveri gösteren değerli mesai arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Kıymetli desteklerini her zaman hissettiğimiz Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı