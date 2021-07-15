Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İstiklal Marşı'nın, "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" dizeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı kamu spotunda şu ifadelere yer verildi:

"Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer ya da bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak, yine eskisi gibi iki lafın belini kırabiliyorsak dostlarla, telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte, yarınlara ışık tutan cesaretimiz, sarılabilecek inancımız varsa eğer, tarlada ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız tüm bunlar sizin sayenizdedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden, "Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun." sözlerinin de yer aldığı kamu spotunun sonunda, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu vatanı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." ve "Türkiye geçilmez." mesajlarına yer verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
Son dakika haber: Bağcılar'daki dehşet: 2 kardeşi başlarına çekiçle vurarak öldürmüş
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)
İçişleri Bakanı Soylu, Manisa'da uzman erbaş komando temel kursu mezuniyet törenine katıldı: (1)

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Mustafa Demir Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Zeynep Bastık Sertab Erener Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Şaban Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen "Sayenizde" başlıklı kamu spotu hazırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 00:43:58. #1.16#

title