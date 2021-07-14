Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerinin kahramanlığını dünyaya anlatacak
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul ve Ankara'da bulunan 15 Temmuz Anıtlarından canlı yayınlanacak programla, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların hikayelerini İngilizce dilinde dünya kamuoyuna anlatacak.
15 Temmuz'un beşinci yıl dönümünde gerçekleştirilecek anma programında, 251 şehit tek tek anılarak, ortaya koydukları kahramanlık, İngilizce görsel bir sunum eşliğinde yayınlanacak.
Programla, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin canı pahasına verdiği mücadeleyle kazandığı demokrasi zaferine uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.
Program, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde saat 09. 30-11. 30 arasında gerçekleştirilecek.
Kaynak: Habermetre