Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir.
05.11.2019 22:59 | Son Güncelleme: 05.11.2019 23:04
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili olarak Yüksek İstişare Kurulu üyelerini bilgilendirmiş, harekatın hazırlık aşamasından bugüne kadarki seyrini bütün boyutlarıyla resmetmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA