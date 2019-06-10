Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı'nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "A Milli Futbol Takımımıza İzlanda Keflavik Havalimanı'nda yapılan muamele, diplomatik nezakete de sportif davranışa da yakışmamıştır. Yaşananlardan sorumlu olan makamları ve yetkilileri kınıyorum. Olayın takipçisi olacağız" dedi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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