Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"

Kaynak: AA