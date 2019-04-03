Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı Devletler Dahil Olmak Üzere Tüm...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı Devletler Dahil Olmak Üzere Tüm...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Yabancı devletler dahil olmak üzere tüm tarafları yasal sürece saygı göstermeye ve Türkiye'nin iç işlerine karışma olarak anlaşılabilecek her türlü adımdan kaçınmaya çağırıyoruz"

Kaynak: AA
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