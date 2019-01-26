IHAAW234723-SIY/26-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "(Irak'ın kuzeyindeki askeri üs saldırısı) PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz" dedi. 26.01.2019 23: 47: 23 TSI

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Kaynak: İHA