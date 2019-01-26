Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok Şehri Yakınlarında Bulunan...
IHAAW234750-SIY/26-01-2019- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan TSK'ya ait askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya...
IHAAW234750-SIY/26-01-2019
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan TSK'ya ait askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. 26.01.2019 23: 47: 50 TSI
NNNN - ANKARA
Kaynak: İHA