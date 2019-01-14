IHAAW094604-SIY/14-01-2019

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur. Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye'deki uzantılarıyladır. PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." 14.01.2019 09: 46: 04 TSI

NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA