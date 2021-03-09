Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, usta oyuncu Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede 62 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Rasim Öztekin'i rahmetle andı.

Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Kıymetli tiyatro sanatçımız Rasim Öztekin'in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Büyük ustaya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş