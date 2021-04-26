Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...

Anadolu Ajansı / Atilla Sevil - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen "Şehit Diplomatlar Sergisi"ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Sözde 'soykırım' iddiaları gibi tarihsel gerçeklikten yoksun popülist söylemler, bu topraklardaki ilmek...

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil

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