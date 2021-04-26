Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Sirkeci Garı'ndaki "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından, Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatlar anısına düzenlenen Sirkeci Garı'ndaki "Şehit Diplomatlar Sergisi"ni gezdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Sevil