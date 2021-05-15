Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şampiyon Beşiktaş'ı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olan Beşiktaş'ı kutladı.

Altun, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "2020-2021 sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonu olan Beşiktaş'ı ve Beşiktaş camiasını tebrik ediyorum. Süper Lige katkı sunan tüm takımlarımızı ve futbolseverleri de kutluyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş