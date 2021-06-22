Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Kocaeli'de İHA muhabirine yapılan saldırıyı kınadı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli'de İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kocaeli'de İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınadı.

Altun, İHA muhabiri Uslu'nun İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülemeye çalışırken darbedilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımda, "Görevi başında saldırıya uğrayan ve ağır şekilde darp edilen İHA Muhabiri Mustafa Uslu'ya şifalar diliyorum. Bu barbarlığı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz