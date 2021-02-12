Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC ziyaretini değerlendirdi Açıklaması
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

12.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 12.02.2021 17:00
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, KKTC ziyaretini değerlendirdi Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm imkanlarımızla Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm imkanlarımızla Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yanındayız. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyetle KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyaretin, verimli istişarelere ve önemli ortaklık kararlarının alınmasına vesile olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türklerinin hak ve hukukunu tüm uluslararası platformlarda savunacaklarını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bununla birlikte Kuzey Kıbrıs'ın eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısını güçlendirerek Kıbrıs Türklerinin daha müreffeh bir hayat sürmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tüm imkanlarımızla Kıbrıs'taki kardeşlerimizin yanındayız. Ayrımız gayrımız yok, bir ve beraberiz. Bu vesileyle KKTC ile imzaladığımız anlaşmaların hayırlı olmasını diliyorum. Kıbrıs'ta iki devletli çözüm için tüm gayretimizle çalışacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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