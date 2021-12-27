Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı"nda konuşma yaptı

GÜMÜŞHANE (Habermetre) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, gerek kurum içi gerekse gazetecilere yönelik "Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı" düzenledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen iki günlük "Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı", İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sunumuyla başladı.

İstanbul'da bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışını yapan İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin iletişim vizyonunu anlattı. 2023, 2053 ve 2071 vizyonu ile ilgili detaylı sunum gerçekleştiren Altun, Türkiye Marka Ofisi'nin önemli ve acil bir ihtiyaç olduğunu belirterek, en temel amaçlarının her şeyden önce Türkiye markasını güçlendirmek olduğunu söyledi.

Altun, yürütülen çalışmalarla ülkenin mevcut potansiyelini, kapasitesini ortaya koymaya ve tüm dünyaya Türkiye'nin gücünü ve kapasitesini doğru ve güvenilir şekilde doğru araçlarla aktarmaya gayret ettiklerini anlattı. 2 Gün süren çalıştayda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un konuşmasının ardından temsilci gazeteciler yerel basın ve çalışma ortamları ile ilgili sunum gerçekleştirdi.

Çalıştayda Gümüşhane'yi Kuşakkaya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü ve Gümüşhane Olay Gazetesi İdari İşler Müdürü Abuzer Yapar temsil etti.

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüklerinin yanı sıra sorumluluk bölgelerinden gazetecilerin de hazır bulunduğu çalıştaya, Gümüşhane'den Kuşakkaya Gazetesi İmtiyaz Sahibi Sezai Köprülü ve Gümüşhane Olay Gazetesi İdari İşler Müdürü Abuzer Yapar katıldı.

"Gümüşhane yerel basınını anlattılar"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen 'Kapasite Geliştirme ve Perspektif Çalıştayı'na Gümüşhane'ye temsilen katılan Köprülü ve Yapar çalıştayda Gümüşhane'ye ve Yerel Basınını anlattılar.

Çalıştayda gerçekleştirdikleri sunumda yerel basındaki faaliyetler ve çalışma şartları, basının Gümüşhane'deki yeri gibi konularla ilgili çalıtaya katılanlara bilgi verdiler. Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Köprülü Gümüşhane Gazeteciler Cemiyeti olarak hazırladıkları Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerilerini içeren raporu İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a bizzat teslim etti. Ayrıca Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran'la da bir süre görüşerek Resmi İlan cm fiyatlarının biran önce belirlenerek gazetelere destek olunması gerektiğini söyledi.

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