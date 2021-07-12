Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: 'Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz'
Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Petek Dinçöz Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Alper Yılmaz Şaban Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.07.2021 11:43:39. #1.13#

title