Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Surp Takavor Kilisesi'ne saygısızlığı kınadıklarını bildirdi.

Altun, sosyal medya hesabından, "Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'ne yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Din ve vicdan hürriyeti asıldır. Mabetler kutsaldır, dokunulmazdır. Bu saygısızlığı yapanlar hukuk önünde hesap vereceklerdir. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de bu tür kışkırtmalara prim vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp